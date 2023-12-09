Kaygan yol kazası: Sürücü yaşamını yitirdi

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde kaygan yolda kontrolde çıkarak demiryoluna çıkan kamyonette sıkışan Ali İhsan Atıcı (63) hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Atıcı, yağış nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol kenarındaki tren yoluna savruldu.

Tren raylarının üzerine çıkarak durabilen kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Atıcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.