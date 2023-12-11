  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Doğu’da kar, Aydın’da bahar

Doğu’da kar, Aydın’da bahar

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kış şartları hayatı olumsuz etkilerken Aydın'da Aralık ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen halen yazdan kalma günler yaşanıyor. Son yağışlar uzun süredir kuraklıkla mücadele edilen ilde özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü. İl genelinde 2 gündür devam eden güneşli ve ılıman hava başta çocuklar olmak üzere herkesi sevindirdi.

İHA
Doğu’da kar, Aydın’da bahar

Son yağışlar uzun süredir kuraklıkla mücadele edilen ilde özellikle çiftçileri sevindirirken il genelinde 2 gündür devam eden güneşli ve ılıman hava başta çocuklar olmak üzere herkesi sevindirdi.

Türkiye'nin en ılıman illerinden biri olan Aydın'da takvimler Aralık ayının 2. Haftasını göstermesine rağmen hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükseliyor.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı il genelinde pek çok kişi park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Gün ortasında Atatürk Kent Meydanı'ndaki çocuk parkına akın eden vatandaşlar çocukları ile birlikte yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı.

Aydın'da kış mevsimi yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten vatandaşlardan Halime İşgörür, "Başka şehirlerde kış boyu evden çıkmak ve çocukları dışarı çıkarıp oynatmak neredeyse imkansız. Ancak Aydın'da kış ortasında bile başta çocuklar olmak üzere güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkarmak çok güzel" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA