Doğu’da kar, Aydın’da bahar

Son yağışlar uzun süredir kuraklıkla mücadele edilen ilde özellikle çiftçileri sevindirirken il genelinde 2 gündür devam eden güneşli ve ılıman hava başta çocuklar olmak üzere herkesi sevindirdi.

Türkiye'nin en ılıman illerinden biri olan Aydın'da takvimler Aralık ayının 2. Haftasını göstermesine rağmen hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükseliyor.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı il genelinde pek çok kişi park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Gün ortasında Atatürk Kent Meydanı'ndaki çocuk parkına akın eden vatandaşlar çocukları ile birlikte yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı.

Aydın'da kış mevsimi yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten vatandaşlardan Halime İşgörür, "Başka şehirlerde kış boyu evden çıkmak ve çocukları dışarı çıkarıp oynatmak neredeyse imkansız. Ancak Aydın'da kış ortasında bile başta çocuklar olmak üzere güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkarmak çok güzel" diye konuştu.