Eğitimini tamamlayan 413 polis adayı yemin etti

AYDIN Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 29. dönem 413 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır" dedi. Konuşmaların ardından dönem birincisi olan Regaip Bayram Çimen yaş kütüğüne plaket çaktı. Polis adayları yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Bazı adaylar ve aileler gözyaşlarını tutamadı.