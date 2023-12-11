İki parmaklı Türkiye Şampiyonu

AYDIN'DA doğuştan 8 el parmağı olmayan Muaz Erdem Madran (14), atıcılık sporunda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği şampiyonlukla Milli Takım'a seçilen Madran, gösterdiği azim ve kararlıkla hem engelleri aştı hem de her yaştan vatandaşa örnek oldu. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Karpuzlu Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi Muaz Erdem Madran, başarısıyla takdir topladı.

Madran, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği Para Trap Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Beş set üzerinden oynanan yarışmada Madran, 100 puan alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Madran, "Bundan sonra daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Milli Takım'da da en iyisini yapıp bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracağım. Engelli kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Lütfen hayata küsmeyin ve her şeyi karşı taraftan beklemeyin. Azimli ve inançlı olun" dedi.