Milletvekili adayı olmuştu kırmızı bültenle aranıyor

AYDIN'DA 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen şarkıcı Ferhat Tunç hakkında İnterpol'den kırmızı bülten çıkartılması talep edildi. 2018 seçimlerinde 68 bin oy alan ancak meclise giremeyen Ferhat Tunç, 2019'da yurt dışına gittiğini açıklamıştı. Ferhat Tunç hakkında dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla açılan davanın 11. duruşması Büyükçekmece 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'nın Interpol'den Tunç'un yakalanması için, 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini aktardı. Mahkeme, yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını kaydetti.