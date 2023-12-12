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Aydın'daki yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü

Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından etkili olan yağışlar sebebiyle barajlardaki su seviyesi arttı. Yağışların böyle devam etmesini dileyen çiftçiler gelecek sezon için umutlu olduklarını belirtti.

İHA
Aydın’daki yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranı, geçtiğimiz sezon yaşanan kuraklık sebebiyle endişelendirmeye başlamıştı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesinin gözle görülür şekilde artması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağmurların bu şekilde devam etmesi halinde çiftçiler, gelecek sezon için umutlu olduklarını dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre sulamada kullanılan Kemer Barajı'nda yüzde 21, Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 15, Topçam Barajı'nda yüzde 19, Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nda yüzde 61, Karacasu Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 34 oldu.

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