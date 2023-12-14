  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 1 günde 270 araca cezai işlem uygulandı

Aydın'da 1 günde 270 araca cezai işlem uygulandı

Aydın'da trafik ekipleri kentte denetimlerine devam ediyor. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 270 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 385 bin 617 lira idari para cezası verildi. 6 araç da trafikten men edildi.

İHA
Aydın’da 1 günde 270 araca cezai işlem uygulandı

Aydın'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 270 araca 24 saatte toplamda 385 bin 617 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde bin 894 aracı sorguladı. Denetimlerde alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanma, trafik ışık ihlali, motosiklette kask takmama gibi konularda kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen toplam 270 araç ve sürücüsüne 385 bin 617 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 6 araç da trafikten men edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA