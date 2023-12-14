Aydın’da broşür krizi

AYDIN'DA vatandaşlara dağıtılan ve üzerinde "AK Partili meclis üyeleri suya zam istedi" yazan broşürlerin Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle bastırıldığı iddiası kriz çıkardı.

"SEÇİM ÖNCESİ ALGI"

AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz ay yapılan genel kurul toplantısında 2024 yılında suya zam yapılmaması kararlaştırılmıştı. Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, söz alarak Efeler ilçesindeki Salı Pazarı'nda vatandaşlara dağıtılan ve üzerinde "AK Partili meclis üyeleri suya zam istedi" yazılı broşürün Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle hazırlanarak seçim öncesi algı yapıldığını ileri sürdü.

ARI, "Bastırılan broşürde Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yazıyor" derken Başkan Çerçioğlu, "Ben büyükşehir belediye başkanı değil miyim? Aydın halkının oylarıyla seçildim. Evet suya zam istediniz. Boş işlerle uğraşmayalım" dedikten sonra toplantıyı bitirdi. AK Partili meclis üyeleri, konuyla ilgili basın açıklaması yapmak istedi. Belediye Başkan Vekili CHP'li Barış Altıntaş ile AK Partili Arı arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında ikili kürsüye vurarak tansiyonu yükseltti. Başkan vekili Altıntaş, AK Partili meclis üyeleri ve basın mensuplarını salonu boşaltmaları için ikazda bulundu. Bir süre sonrada güvenlik görevlileri salonu boşalttırdı.

'İSPATLASINLAR İSTİFA EDERİZ'

AK Partili Meclis üyeleri, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. AK Parti Grup Sözcüsü Arı, suya zam konusunda AK Parti'ye yönelik belediye imkanlarıyla kara propaganda yapıldığını belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ve devletin kaynaklarıyla oluşturulan bütçesinden para harcayarak güya yatırımlarını anlatmışlar ancak broşürün arka yüzünde 'AK Partili meclis üyeleri suya zam istedi' yazarak propaganda yapmışlardır. Ben meydan okuyorum. Bir meclis üyemizin zam istediğini ya da suya zam yapılmamış olmasını itiraz ettiğini ispat etsinler tüm Cumhur İttifakı olarak görevlerimizden istifa edeceğiz" dedi.