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Haberler Aydın Zehirleyerek öldürdüler!

Zehirleyerek öldürdüler!

ÜMİT ÖZMEN
Zehirleyerek öldürdüler!

AYDIN'IN Nazilli İlçesinde gece 2 ayrı yerde 5 sokak köpeği ölü olarak bulundu. Zehirlenerek öldürüldüğü öğrenilen sokak köpekleri hayvan severler tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler köpeklerin neden zehirlendiği tespit edilmesi için numune aldı. 5 sokak köpeği belediye ekipleri tarafından gömüldü. Polis ekipleri ise, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BU MODERNLİK Mİ?"

NAZİLLİ Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu hayvan ölümlerinin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, "Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Bizim eskiden hayvanlarla iç içe yaşayan çok güzel bir Anadolu kültürümüz vardı. Ama ne yazık ki bu yok oldu. Şu anda sokakta hayvan olmamasını modernlik zanneden bir topluluk haline geldik" dedi.

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