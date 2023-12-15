Meteoroloji’den Aydın’a yarın için uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Aydın il merkezi ile güney ve batı ilçelerinde (Germencik, Koçarlı, Kuşadası, Söke, İncirliova, Karpuzlu ve Didim, Çine, Bozdoğan) yerel olarak kuvvetli (21 - 50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.