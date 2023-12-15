  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Meteoroloji'den Aydın'a yarın için uyarı

Meteoroloji'den Aydın'a yarın için uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 16 Aralık Cumartesi (yarın) için Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda sel, su baskını ve yıldırım olayları yaşanabileceğine dikkat çekti.

İHA
Meteoroloji’den Aydın’a yarın için uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Aydın il merkezi ile güney ve batı ilçelerinde (Germencik, Koçarlı, Kuşadası, Söke, İncirliova, Karpuzlu ve Didim, Çine, Bozdoğan) yerel olarak kuvvetli (21 - 50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA