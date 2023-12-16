Aydınlı hayırseverden eğitime anlamlı destek

Aydın Valiliği himayesinde, Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne bir hayırsever iş insanı İtris Onay tarafından okul yaptırılacak. Okul için Aydın Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve hayırsever İtris Onay katıldı. Kuşadası ilçesi Yeniköy ilkokulunun yıllar içinde artan öğrenci sayısı, anasınıfında toplam 43 öğrencinin okulun lojmanını kullanması ve okulun artık yetersiz kalması gerekçeleriyle, inşa edilecek olan okul 1040 metrekareye 4 derslikli olacak şekilde inşa ettirilecek.