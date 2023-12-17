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Haberler Aydın Acılı annenin ‘İyi hal indirimi’ isyanı

Acılı annenin ‘İyi hal indirimi’ isyanı

İHSAN KARATAŞ
Acılı annenin ‘İyi hal indirimi’ isyanı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 3 yıl önce otomobille motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki üniversiteli Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, iyi hal indirimi uygulanarak iki sanık hakkında verilen hapis cezaları 33 bin lira adli para cezasına çevrildi.

14 GÜNLÜK MÜCADELE

KARARA isyan eden acılı anne Nilgün Can, "Hayatımızı kararttılar. Kızımın canının bedeli 33 bin lira mı? Adalet istiyorum. Onlar cezalarını çekinceye kadar savaşmaya devam edeceğim" dedi. Ahmet Z. ve Fatmanur A'nın yargılandığı davaya devam edildi. Savcı, iki sürücünün kusurlu olduğu yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmedi.

Mahkeme, Fatmanur A'ya iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın kişiliği, pişmanlık dikkate alınarak hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Ahmet Z'ye ise taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiğine ancak sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığının tali olması göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, iyi hal indirimi uygulanarak bu cezanın 2 yıl 1 aya indirilmesine, hapis cezasının 15 bin 200 lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.

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