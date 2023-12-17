Motosiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde eğlenceden dönen alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Rasim Agal hastanede yaşam savaşı veriyor. Kaza, Aydın Denizli Karayolu Dallıca Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında alkol alarak evine dönen Efe Ü. yönetimindeki plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Rasim Agal idaresindeki motosiklete çarptı.

200 PROMİL ALKOLLÜ

MOTOSİKLET ve sürücüsü aracın önünde yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde kazazedenin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Efe Ü. gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrolde sürücüsün 200 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma da başlatıldı.