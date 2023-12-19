Buharkent, deve güreşi festivaliyle renklendi

AYDIN Buharkent'te düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Buharkent Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan deven kıran kırana mücadele etti. Şampiyon olan develerin sahiplerine kupaları verildi. Güreşleri izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile birlikte vatandaşları selamladı. Başkan Erol, "Kültürel değerlerimizi önemsiyoruz, çünkü bu bir milli değer. Bu kültürümüzü yaşatan devecilerimize, ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.