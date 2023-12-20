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Buharkent Kitap Günleri için geri sayım başladı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “Buharkent Kitap Günleri” için ger sayım başladı, Belediye Başkanı Mehmet Erol ise tüm kitapseverleri fuara davet etti.

İHA
Buharkent Kitap Günleri için geri sayım başladı

Buharkent Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan "Buharkent Kitap Günleri" için geri sayım başladı. 2 gün sürecek olan kitap fuarı öncesinde paylaşım yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm kitapseverleri fuara davet etti. imza günlerinin yanı sıra kukla gösterisinin de yer alacağı fuara, Oyuncu Yazar Tarkan Köylü, Oyuncu Yazar Mustafa Koçak, Tarihçi Yazar Bekir Manav gibi 25 yazar ve 25 yayınevi markası katılacak.

Yeni kitaplar keşfetmek isteyen herkese açık olacak olan fuar, 21-22 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerini bekleyecek.

Başkan Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "21-22 Aralık tarihleri arasında Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisleri'nde düzenlenecek olan Buharkent Kitap Fuarı'na tüm Buharkentlileri bekliyorum. Fuara, Oyuncu Yazar Tarkan Köylü, Oyuncu Yazar Mustafa Koçak, Tarihçi Yazar Bekir Manav gibi 25 yazar, 25 yayınevi markası katılım sağlayacak. Fuarda, kitapseverler yazarlarla buluşabilecek, yeni kitaplar keşfedebilecek ve indirimli fiyatlardan kitap satın alabilecekler. Fuarın açılış programı 21 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak" ifadelerine yer verdi.

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