‘8 yıl daha süremiz var Belediye fabrikamızı mühürledi’

Aydın'da Nazilli Belediyesi iştiraki olan NAZBEL'e ait Doğal Kaynak Suyu fabrikasını yap-işletdevret modeliyle 20 yıllığına kiralayan ve 2032 yılına kadar işletme hakkı bulunan Nazlı Su'yun mühürlenmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Firma sahibi Mustafa Tuğrul, Nazilli Belediyesi'nin kendilerinden belediye hizmet alanı olarak ayrılan yerin satışı için yüksek meblağ istediğini iddia etti. Nazilli Belediyesi ise işletmenin ruhsatı olmadığı için mühürlendiğini savundu.

RUHSAT YOK DEDİLER

NAZBEL A.Ş.'ye ait olan 15 dönüm arazi üzerine kurulu Nazlı Doğal Kaynak Suyu fabrikası, 2011 yılında Süleyman Tuğrul Tarım Ürünleri Ltd. Şti.'ye 20 yıllığına kiralandı. 12 yıldır Süleyman Tuğrul Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tarafından işletilen Nazlı Doğal Kaynak Suyu tesislerinin, 19 Aralık Salı günü Nazilli Belediyesi Zabıtaları tarafından çalıştırma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapısına mühür vuruldu.

Süleyman Tuğrul Tarım Ürünleri Limited Şirketi Genel Müdürü Mustafa Tuğrul, fabrikanın mühürlenme sürecini anlattı. Mustafa Tuğrul, "Biz firma olarak 15 dönümlük alana sahip belediyeye ait olan doğal kaynak suyu fabrikasını 20 yıllığına belediyeden kiraladık. Tesisi Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız ruhsatla 12 yıldır işletiyorduk. Daha sonra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile görüştük. Bu fabrikayı satmak istediklerini iletti, biz de kabul ettik. Yaptırdığımız incelemeler sonu- cunda arazinin 'Belediye Hizmet Alanı' olarak ayrıldığını ve bu şekilde bir satışın içinde olmak istemediğimizi beyan ettik. 2032 yılına kadar kullanım hakkı olan fabrikanın kira sözleşmesi olmaması gerekçesiyle nedeniyle mühürleneceklerini tebliğ etti. Biz de defalarca iş yeri çalıştırma ruhsatı almak için birçok kez belediye başvurduk ancak ruhsat verilmeyince mühürleyip üretimi durdurdular. Firma olarak 8 yıl daha işletme hakkımız varken, fabrikamızın kapısına kilit vuruldu. Maddi olarak hak kaybına uğramamızın yanı sıra 75 çalışanımız işsiz kaldı" dedi. Tuğrul, hukuki süreci başlattıklarını belirtti.