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Haberler Aydın Efeler’de başkan krizi

Efeler’de başkan krizi

KAZIM YÖRÜKCE
Efeler’de başkan krizi
İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden Efeler Belediye Başkan aday adaylığı için istifa eden Recep Taner, istifasının ardından il başkanlığına vekalet eden Sadettin Yabaş yerine, yapılan il kongresinde kendisine rakip olan Efeler Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ertürk'ün il başkanı olarak atanması üzerine partiyle ipleri kopardı. Ertürk'ün il başkanı olmasına karşı çıkarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "adaylıktan çekilirim" resti çeken eski il başkanı Recep Taner, yapılan atama sonrası Efeler Belediye Başkan aday adaylığından çekildi. Ertürk ile beraber seçimde çalışma imkanı olmadığını belirten Taner, "Benim birlikte yola çıktığım Sadettin Yabaş yerine benim karşımda olan Ahmet Ertürk'ün il başkanlığına getirilmesi nedeniyle partide çalışma imkanı kalmadı" dedi.
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