Cezaevinden çıktı araçların altında kaldı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Hüsnü Sağ (29), gece eğlence dönüşü arabaların altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Köşk'e bağlı Ovaköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden izinli çıkan Hüsnü Sağ, sabaha kadar eğlendi. Eğlence mekanından çıkarak Aydın-Denizli karayolunun karşına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen bir aracın çarptığı Sağ, yere düştü. Yerdeki şahsı fark etmeyen diğer sürücülerin de üzerinden geçtiği Sağ'ı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.