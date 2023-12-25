5 farklı dosyadan 33 yıl hapis cezası vardı! Firari suçlu Aydın’da yakayı ele verdi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını başarı ile sürdüren polis ekipleri, aranan şahıslara da göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde aranan şahıslara yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda; yağma ve hırsızlık suçlarından toplam 5 farklı dosyadan 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.