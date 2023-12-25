‘Gürültü’ kavgası cinayetle bitti

Aydın Germencik'te önceki gün bir kahvehanede kan döküldü. Evli ve 3 çocuk babası Güven Güngören, ailesiyle birlikte yaşadığı Güngören Sokak'taki evinin yan tarafında ikamet eden bekar komşusu Serhat Yeloğlu'nu evinde yüksek sesle müzik çaldığı için uyarmaya gitti. Güngören, daha önce de gürültü nedeniyle arasında husumet bulunan Yeloğlu ile tartıştı. Araya çevredekiler girince ikilinin kavgası son buldu.

'SENİ UYARDIM' DEDİ

İddialara göre bir süredir aynı sebepten dolayı araları gergin olan komşuların kavgası bu kez kanla bitti. Öfkesi geçmeyen Güven Güngören, evinden pompalı tüfeği alarak Yeloğlu'nun gittiği kahvehaneyi bastı. Güngören, tüfeğini Yeloğlu'na doğrultarak, "Seni defalarca uyardım ama beni dinlemedin, öleceksin" diyerek tetiğe bastı. Kurşunlar kafasına ve vücuduna isabet eden Yeloğlu kanlar içerisinde yere yığılırken Güngören olay yerinden kaçtı.