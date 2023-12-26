Genç iş insanının hız tutkusu sonu oldu

Korkunç kaza, Muğla-Aydın Karayolu üzerinde Yatağan Yava Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Nazilli'de yaşayan iş insanı Osman Öğünçlü, arkadaşlarıyla birlikte tura çıktı. Hız tutkunu olan Öğünçlü, Yatağan'dan dönüş yolunda yarış motosikletiyle hız yaptı. Öğünçlü'nün idaresindeki 09 V 1034 motosiklet, aynı yönde ilerleyen Oktay H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

ARKADAŞLARI KAHROLDU

Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yere düşen iş adamı Öğünçlü yaklaşık 70 metre sürüklenip kanlar içinde yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Öğünçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hız tutkunu Öğünçlü'nün olay yerine gelen arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü de hastanede tedavi altına alındı.

'KÖTÜYÜ ÇAĞIRMA' DEMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Öğünçlü'nün sosyal medya hesabında paylaştığı son gönderisi ise yürekleri dağladı. İşletmeciliklerini yaptığı akaryakıt istasyonunda ikmal yapan Osman Öğünçlü'nün, akaryakıt personeliyle diyaloğu dikkat çekti. Öğünçlü'nün personelinin, "Ağabey o kadar araban var, bırak şu motosiklet sevdasını. Binme şuna" diyerek yaptığı uyarıya, genç adamın "Kötüyü çağırma" diyerek yanıt verdiği görüldü. Osman Öğünçlü, kask kamerasıyla kayıt altına aldığı bu görüntüleri, "Günlük en çok aldığım nasihat" notuyla paylaşmasından saatler sonra yaşamını kazada yitirdi. İş insanı Enes Öğünçlü'nün oğlu ve eski Belediye Başkanı Esat Ergüler'in damadı olan evli ve bir çocuk babası Osman Öğünçlü'nün cenazesi, Nazilli ilçesindeki Koca Camii'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.