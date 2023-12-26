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Haberler Aydın Kuşadası'na yılın son kruvaziyeri geldi

Kuşadası'na yılın son kruvaziyeri geldi

Turizmin önemli merkezlerinden olan Aydın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi. Turlarla gelen turistler, Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezerken, turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

AA
Kuşadası’na yılın son kruvaziyeri geldi

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi. Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", çoğunluğu ABD vatandaşı 279 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port'a yanaştı.

Gemiden inen turistlerden bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi. Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güngör, oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini ve bu yıl 521 gemiyi ağırladıklarını ifade etti. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

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