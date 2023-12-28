  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Karnı ağrıdığı için çok sayıda ilaç içen çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Karnı ağrıdığı için çok sayıda ilaç içen çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda karnı ağrıyan çocuk içtiği çok sayıdaki ilaçlar nedeniyle fenalaştı. Hastanede yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

İHA
Karnı ağrıdığı için çok sayıda ilaç içen çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.E.A. isimli yaşı küçük çocuk karnı ağrıdığı için 3 adet ağrı kesici hap ve 5 adet de küçükler için olan ağrı kesici hap içti. Çok sayıda içtiği haplardan dolayı fenalaşan H.E.A., ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu tespit edilirken, H.E.A. acil yoğun bakımına kaldırıldı. Yaşanan durumun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA