Aydın’da trafik kazası: Kafa kafaya çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı

Aydın'da Söke-Bağarası Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, otomobil ile karşı yönden gelen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerdeki sürücülere sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.