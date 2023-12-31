  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da yeni yıl tedbirleri! 106 trafik polisi görev yapacak

Aydın'da yeni yıl tedbirleri! 106 trafik polisi görev yapacak

Aydın'da 2024'e girilecek tarihler olan 31 Aralık Pazar günü gece yarısı ile 1 Ocak Pazartesi gününün ilk saatleri için tedbirler artırıldı. Bu çerçevede toplam 57 ekip ve 106 trafik polisinin görev alacağı öğrenildi.

İHA
Aydın’da yeni yıl tedbirleri! 106 trafik polisi görev yapacak

Aydın genelinde yeni yıl tedbirleri çerçevesinde toplam 57 ekip ve 106 trafik polisi görev yapacak.

Aydın'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi, genel güvenliğin sağlanması hedefiyle tedbirler alındı. Bu çerçevede oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle Aydın genelinde trafik ekipleri de aralıksız görev yapacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 57 ekip ve 106 trafik polisi görev yapacak. İl merkezinde ise 7 ekip, 6 motorize şahin ekip olmak üzere toplam 37 personel görev yapacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında ikinci sıra park yapan sürücüler de kontrol edilecek. Trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlaller tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlara kazasız bir yıl geçirmeleri temenni edilirken, denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA