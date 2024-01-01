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Haberler Aydın 290 litre sahte alkol ele geçirildi

290 litre sahte alkol ele geçirildi

RAMAZAN AYDEMİR
290 litre sahte alkol ele geçirildi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahte alkol imalatı ve satışına yönelik yapılan operasyonda, 290 litre sahte alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesinde ikamet eden M.M. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, toplamda 290 litre bandrolsüz ve hologramsız alkol, 4 adet etil alkol bidonu, 12 adet 20 ml anason kiti, 1 adet 100 ml rakı kiti, 2 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni, 24 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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