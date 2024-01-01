Yeni yılda yeni hayat bekliyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ayşegül (39) ve Kudret Altın (37) çiftinin tek oğulları Ömer Asaf Altın, dünyaya geldikten 2 ay sonra sarılık belirtileriyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ömer Asaf'a yapılan tetkiklerin ardından karaciğer yetmezliği tanısı kondu. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 10 aylık bebeğin, tedavisi sürüyor.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI ARANIYOR

Doktorlar tarafından ailesine Ömer Asaf'ın yaşayabilmesi için tek çarenin karaciğer nakli olduğu söylendi. Organ Nakil Bilgi Bankasında kaydı olmasına rağmen durumu acil olan bebeğin ailesi gönüllü bağışçılar arıyor. Çaresiz kalan Altın ailesi, Ömer Asaf bebek için 18-45 yaş arası sağlıklı gönüllü donörlerden yardım bekliyor. Oğlunun yaşatılmasını isteyen anne Ayşegül Altın, "Oğlum Ömer Asaf'a doğumdan 2 ay sonra sarılık testi yapıldı. Karaciğer enzimlerinin çok yüksek olduğu görüldü. Acil karaciğer nakli olması gerekiyor" dedi.

'MADDİ OLARAK GÜCÜMÜZ YOK'

Gönüllü donör olmak isteyenlerin çıktığını ancak çoğunluğunun işi paraya döktüğünü ifade eden baba Kudret Altın ise "Ben işimden ayrıldım, eşim de çalışmıyor. Maddi olarak gücümüz yok. Daha iki çocuğumuzu anne karnında kaybettik. Donör olmak isteyenler bize Allah rızası için gelsin. Eğer ameliyat başarılı geçerse oğlum kurtulabilir. Tek çare nakil. Bunun için gönüllü donör arıyoruz. Bize yardım edin" diye konuştu.