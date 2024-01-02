73 yıllık devir kapandı: İlk kepçe vuruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım işlemi başlarken, statta ilk kepçe vuruldu.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili de düğmeye basıldı. Sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkım işi ihalesinin ardından, ilgili firma çalışmalarına başladı. Statta koltukların sökülmesiyle başlayan sürecin ardından iş makineleri de akşam saatlerinde stadyuma konuşlandırıldı. Yıkım süreci kapsamında sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan ekipler, stadyuma ilk kepçeyi vurdu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri de alınırken, Aydın'ın 73 yıllık sembol stadının yıkım işlemleri kale arkası tribünlerinden başladı.

"73 YILLIK BİR DÖNEM KAPANIYOR"

Aydın'da 73 yıllık bir dönemin kapandığını ifade eden yıkımı takip eden gazeteci Kıvanç Uğur, "Burası Aydın'ı 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu. Biz de bu kentte yaşayan birisi olarak yıllardan beri buraya gelip gittik. Çeşitli karşılaşmaları, milli bayramlarda düzenlenen etkinlikleri takip ettik. Bir süre depreme dayanıksız olduğu yönünde bir karar alınmıştı. Bugün de yıkımın başladığını görüyoruz. İnşallah kentimize yakışır, bir stadyum yerine inşa edilir. En büyük dileğimiz bu. Çünkü burası 90'lı yılların başında Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, büyük takımları ağırlamış bir stadyum. İnşallah yerine daha iyisi, daha güzeli yapılır. Aydın'da 73 yıllık bir dönem kapanıyor. Bir tarih yok oluyor buranın yıkılmasıyla birlikte" dedi.

BARIŞ ÖZSOY: "BURADA HERKESİN SPORTİF HATIRALARI VAR"

Aydınlı sporseverlerin en büyük isteğinin yeni stadyumun aynı konuma yapılması olduğunu belirten Barış Özsoy ise, "Şu an değişik duygular içerisindeyiz. Bir tarafımız üzüntülü, burada hatıralarımız yıkılıyor ama bir tarafımız da sevinçli. Bu yıkılacak ve yeni bir stat yapılacak. Çünkü Aydın'ın artık kendine yakışır, büyükşehire yakışır bir stada ihtiyacı vardı. Bu sürecin başlaması açısından bu yıkım güzel oldu. Bundan sonra bizim Aydınlı sporseverler olarak, sporun içinde olan insanlar olarak en büyük temennimiz ve isteğimiz yeni yapılacak stadın tekrar aynı mevkiye aynı konuma buraya yapılması. Bu Aydın için gerçekten büyük önem arz ediyor. Çünkü Aydın halkının, bu statta sportif hatıraları var. Aydın'da yaşayan herkes burayı bir spor merkezi olarak biliyor. Bunun tekrar bu şekilde yaşaması Aydın halkının en büyük isteği ve dileğidir" şeklinde konuştu.

YENİ STADYUMUN YERİ İÇİN BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. 1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.