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Haberler Aydın Kardeşinin acısına kalbi dayanmadı

Kardeşinin acısına kalbi dayanmadı

Aydın Söke’de hastanede tedavi gören 74 yaşındaki Ahmet Balcı yaşamını yitirdi. Ağabeyinin ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Abide Balcı Şengül de iki saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İHSAN KARATAŞ
Kardeşinin acısına kalbi dayanmadı

Aydın'ın Söke ilçesi Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Balcı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine yıkıcı haberi alan Balcı'nın Kuşadası'nda yaşayan kız kardeşi Abide Balcı Şengül'ün kalbi dayanmadı.

Çok üzülen Abide Balcı Şengül, kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İKİ SAAT ARAYLA ÖLÜM

Ağabey ile kardeşin ölümlerinin arasında 2 saat var. Bu kadar acının arka arkaya yaşandığını duyan aileleri ve sevenleri yasa boğuldu. Ağabey Ahmet Balcı ile kız kardeşi Abide Balcı Şengül'ün cenazeleri, Burunköy Camisi'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Burunköy Aşağı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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