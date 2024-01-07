Sağır ve dilsiz numarası tutmadı: Gözaltına alınmaktan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan şahsın sağır ve dilsiz oyununu polis ekipleri ve Gece Kartalları bozdu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev ve sorumluluk alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ve Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Umurlu Mahallesi'nde ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Durdurulan şahıs sağır ve dilsiz oyunu yaparak ekiplerden kurtulmak istedi. Şahsın yapılan sorgulamasında isminin M.K. olduğu, sağır ve dilsiz olmadığı, 5 ayrı dosyadan arandığı ve toplamda 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.