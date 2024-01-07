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Haberler Aydın Son dakika... Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın'ın kıyı kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İHA
Son dakika... Meteoroloji’den Aydın’a fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde halen güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmeye devam eden rüzgarın,

Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı) yarın öğleden sonraya kadar aynı yönlerden ve aynı şiddette esmeye devam edeceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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