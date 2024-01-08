İncirliova yeni yılın ilk deve güreşini yaptı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde, 2024'ün ilk Deve Güreşi Festivali'nde 85 çift deve kıran kırana güreşti. Güreşleri, yüzlerce vatandaş takip etti. İncirliova Belediyesi öncülüğünde 37. Deve Güreşi Festivali düzenledi. Belediye tarafından İstiklal Mahallesi'nde yeni yapılan arenada gerçekleştirilen festivalde 85 çift deve güreşti. Yeni yılın ilk deve güreşlerini binlerce vatandaş ücretsiz izledi. Havanın güzel olması nedeniyle katılımın yüksek olduğu festivalde, renkli görüntüler de ortaya çıktı. 'Deveci Başkan' olarak bilinen İncirliova Belediye Başkanı AK Partili Aytekin Kaya, "Ben, 40 yıldır deveciyim, siyasetçiyim. Belediye başkanı olarak bu kültürü yaşatmak çok güzel" dedi.