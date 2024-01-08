Meteoroloji’den uyarı geldi! Aydın’da sağanak yağış beklentisi

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 09.01.2024 Salı günü ilk saatlerden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.