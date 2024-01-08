Tasmasız Pitbull’un cezası ağır oldu

AYDIN İncirliova'da Pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız ve tasmasız gezdiren sahibi F.A.'ya 33 bin 399 lira idari para cezası uygulandı. Köpek ise, belediye ekiplerine teslim edildi. Olay, İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A. isimli şahsın Pitbull cinsi köpeğini mahallede başıboş, ağızlıksız ve tasmasız şekilde gezdirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, köpeğin sahibi hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 33 bin 399 lira idari yaptırım karar tutanağı düzenledi. Köpek ise gerekli emniyet tedbirleri alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.