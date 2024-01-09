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Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Devlet Hastanesi'nde kısa süreli panik yaşandı. Bahçedeki mazgaldan yükselen dumanların arşiv odasını sarması üzerine itfaiye çağrıldı. Olayın sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit eden ekipler inceleme başlattı.

İHA
Aydın Devlet Hastanesi’nde yangın paniği

Ayın'ın Efeler ilçesinde Hasanefendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi'nin arşiv odasında yoğun duman meydana geldi. Dumanı fark eden hastane personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dumanın kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, dumanın arşiv odası dışındaki bahçenin mazgal bölümünden çıktığını tespit etti. Dumanın çıktığı noktada söndürme çalışması gerçekleştirilirken, paniğe yol açan dumanın, mazgala atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler inceleme başlattı.

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