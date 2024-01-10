Arkadaşların acı sonu

Aydın'da aşırı hız yapan araç, viyadük inşaatına düştü. Aracın içinde bulunan, üç arkadaş oldukları belirlenen Sedat Pehlivan, İbrahim Yaşar ve İsmail Büyükgümüş'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayı, viyadük inşaatında çalışan işçiler haber verdi.

CESETLER ÇIKARILDI

Bozdoğan'da meydana gelen kazayı sabah kadar fark eden olmadı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Araç içinde sıkışan cesetler, Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından çıkarıldı. 3 şahsın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bu arada Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı tespitlere göre otomobilin ibresinin 120 km hızda takılı kaldığı iddia edildi. Acı haberi duyar duymaz olay yerine koşan aileler, gözyaşlarına boğuldu. Şarampole uçan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Üç arkadaşın eğlence mekanı dönüşü kazayı geçirdikleri öğrenilirken, alkollü olup olmadıkları yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak.