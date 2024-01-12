CHP’li Başkan Kıvrak Çine’yi parsel parsel satıyor

AYDIN'IN Çine Belediyesi'nde Enver Salih Dinçer'in vefatıyla boşalan belediye başkanlığı koltuğuna meclis üyelerinin kararıyla oturan CHP'li Mehmet Kıvrak'ın ilk icraatı belediyeye ait zeytinlik ve tarlaları kapsayan yaklaşık 24 milyon lira değerindeki taşınmazların satılığa çıkarılması oldu.

İHALE 16 OCAK'TA YAPILACAK

ÇİNE Belediyesi tarafından Çöğürlük, Bahçearası, Soğukoluk, Kadılar, Hallaçlar, Mutaflar, Bucak, Subaşı ve Eskiçine mahallelerindeki toplamda 150 dönümden fazla araziyi kapsayan 13 adet taşınmazla ilgili satış ihalesine çıkılacağı duyuruldu. 16 Ocak'ta yapılacak ihalenin yerel seçimler öncesinde yapılması büyük tepki çekti. Kıvrak'ın satış kararına ilk tepki AK Parti Çine İlçe Başkanı Mithat Burhan Kandemir'den geldi.

'BAŞINDAN BERİ KARŞIYIZ'

BAŞKAN Kıvrak'ın yerel seçime az bir süre kala aldığı kararı eleştiren Kandemir, "Bu satışlara en başından bu yana karşıyız. Söz konusu satışlar vesilesiyle yerel seçim öncesi siyasi rant elde etmek için ilçeyi parsel parsel satıyorlar. Oy için fazladan personel alımı yapacaklar. Kişiler değişse bile zihniyet hep aynı zihniyet. Bunların tek derdi hizmet üretmek değil, taşınmaz satmak. Bu CHP zihniyetini Çine halkı gereken dersi verip sandığa gömecektir" dedi.