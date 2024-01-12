Evine zehir serası kuran şahsa baskın

AYDIN Didim'de kenevir yetiştirmek için özel havalandırmalı ve ışıklı bitki kabini kuran şahıs narkotik polisi ekiplerince yakalandı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir evi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından eve düzenlenen operasyonda, boyları 5 ile 10 cm uzunluğunda 24 kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet kurulmuş vaziyette ve 1 adet kurulmaya hazır vaziyette olmak üzere toplam 2 adet kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki kabini, 2 adet havalandırma cihazı, 3 adet led aydınlatma düzeneği, 2 adet vantilatör ele geçirildi. Uyuşturucu yetiştirmek için eve sera kuran A.T. suçüstü yapılarak gözaltına alındı.