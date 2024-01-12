Kırmızı bülten ile arananlar ‘Kafes’te

İSTANBUL'DA düzenlenen 'Kafes-30' operasyonunda 6 ülke tarafından kırmızı bülten ile aranan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali yerlikaya Sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonda; İsviçre'de n aranan Taiguo Liu, İran'da aranan Paria Ghasemi, Omid Alaghi, Reza Fakhr Attar, Edris Moradi, Güney Kore'de aranan Tae Yong Sung, Suriye'de aranan Ali Abouyeg, Çin'de aranan Xın An, Özbekistan'da aranan Dilnoza Umarova ve insan ticareti suçundan aranan Mavluda Ulmasova yakalandı.