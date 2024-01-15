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Haberler Aydın Didim'deki kaçırılma olayı senaryo çıktı: Valilik açıklama yaptı

Didim'deki kaçırılma olayı senaryo çıktı: Valilik açıklama yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kızın kaçırıldığı iddiası, polis müdahalesiyle son buldu. Ancak yapılan incelemelerde olayın sahte olduğu ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gencin kaçırılma iddiasının bir senaryo olduğunu belirtti.

İHA
Didim’deki kaçırılma olayı senaryo çıktı: Valilik açıklama yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kız polis tarafından sokakta bulunurken, kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın senaryodan ibaret olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) isimli genç kız ailesine haber vererek bir depoda tutulduğunu söyledi. Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulunurken, genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

VALİ CANBOLAT: "KAÇIRILMA OLAYI SENARYODAN İBARET"

Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

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