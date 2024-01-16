Kayıp hurdacının başı çuvalda bulundu

Aydın'ın Söke İlçesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında kızına "yarım saat içerisinde geliyorum" diyerek evden ayrılan kâğıt toplayıcısı 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'dan 1 aydır haber alınamıyordu. Akalın için arama çalışmaları sürerken, önceki gün acı haber geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde kağıt toplayıcısı olan Ş.T. Moloz Bölgesi'ndeki boş arazide kağıt ve hurda toplarken yerde bir adet balta, el feneri, elektrik panosu ve çocukluk arkadaşının el arabasını buldu. Arkadaşının kayıp olduğunu ve arandığını bilen Ş.T., iddiaya göre olayı hemen Şerafettin Akalın'ın ağabeyi Özhan Akalın'a haber verdi.

KIYAFETLERİ YANMIŞ

Kısa sürede olay yerine gelen Özhan Akalın, balta ve el fenerinin bulunduğu alanın yakınında bir kömür çuvalının içinde kardeşinin yanmış elbiselerini buldu. Ekipler de başka bir çuvalın içerisinde kesik baş buldu. Çuvala yaklaşık 12 metre uzaklıkta ise poşete sarılmış halde Şerafettin Akalın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

EŞİ EŞYALARINDAN TESPİT ETTİ

OLAY yerine gelen Şerafettin Akalın'ın eşi Birsen Akalın, eşini olay yerinde bulunan elbise ve eşyalardan teşhis ederken, Şerafettin Akalın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.