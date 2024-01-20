Hayalleri yarım aşkları ölümsüz

Ölümsüz aşkların eski zamanlarda kaldığını düşünenler yanılıyor. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta birlikte olmak için evlilik kararı alan Aydınlı Barış ve Tuğba Arslan'ın hikayesi de çok mutlu başladı. Ancak gençlerin en mutlu oldukları gün aldıkları haber dünyalarını başlarına yıktı.

'SENİNLE EVLENECEĞİM'

Evlilik işlemleri için başvurduğu sağlık kuruluşunda Barış Arslan'ın kan kanseri olduğunu öğrendiler. Son çare olarak 14 yaşındaki kardeşi Niyazi Efe'den ilik nakli olan Barış Arslan (25) tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Zorlu süreçte yanında olmak için bir yıl önce Barış Arslan ile nikah kıyan ve 4 ay sonra düğün hayali kurarken acıların en büyüğünü yaşayan Tuğba Arslan, "Sonu kötü bitmiş olsa da aşkımız ölümsüz" dedi. Efeler ilçesinde özel bir şirkette eğitmen olarak çalışan Barış Arslan, Tekirdağ'da hemşire olan Tuğba Arslan ile bir derneğin etkinliğinde tanışarak kısa sürede nişanlandı. Çift, dünya evine girmek için geçen yıl 7 Ocak'ta nikah tarihi aldı. Artık nikah için her şey tamamlanmış sadece prosedür gereği çiftin sağlık kuruluşunda yapılması gereken testleri kalmıştı. Evlilik işlemlerini tamamlamak için sağlık kuruluşuna başvuran çift burada yapılan testler sonucunda neye uğradıklarını şaşırdı, evlilik için gün alan çiftin dünyaları başlarına yıkıldı. Barış Arslan o gün kan kanseri olduğunu öğrendi.

HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Hemşire Tuğba Arslan hayatının aşkı olduğunu söylediği Barış Arslan'ın hastalığına rağmen "Ne olursa olsun seninle evleneceğim" dedi ve genç aşıklar evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden sonra Tuğba Arslan eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastalığı günden güne ilerleyen Barış Arslan için doktorlar son çare olarak ilik nakli kararı aldı. Arslan'a uyuşma sağlanan kardeşi Niyazi Efe'den ilik nakli yapıldı. İlk önceleri herkes umutlanmıştı, fakat bir süre sonra enfeksiyon nedeni ile durumu ağırlaşan Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Arslan'ın cenazesi Efeler'e bağlı Kızılcaköy mahallesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Son çare olarak 14 yaşındaki kardeşi Niyazi Efe'den ilik nakli olan Barış Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

'RÜYA GİBİ BAŞLAMIŞTI'

Barış Arslan'ın ölümüyle tarifsiz bir acı yaşayan Tuğba Arslan, "Her şey bir rüya gibi başlamıştı. İşler çok iyi giderken nikah öncesi yaptırdığı kan testinde Barış'ın lösemi olduğunu öğrendik. Her ne olursa olsun onunla olmak için nikah kıydık. Ben Tekirdağ'dan Aydın'a gelerek zor dönemlerinde hep eşimin yanında oldum. Geçtiğimiz yıl mayısta düğün yapacaktık, ama ilik nakli nedeniyle bu yıla ertelemiştik. Mayıs ayında düğün için salonumuzu tutmuştuk. Ben gelinliğimi o da damatlık giyecekti. Maalesef olmadı. Hastalık sürecinin Sonu kötü bitse de aşkımız ölümsüz olacak" dedi.