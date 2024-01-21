AYDIN'IN Efeler ilçesinde, SMA hastası 3 yaşındaki Amine Hüma Ertuğrul için kermes düzenlendi. Konya'dan babası ile birlikte gelen ve kardeşi için açılan kermeste bağış toplayan 13 yaşındaki Emir Ertuğrul, "Kardeşim ölmesin, ilacına kavuşsun" dedi. Ayşe ve Mustafa Ertuğrul çiftinin kızları Amine Hüma Ertuğrul'a 13 aylıkken SMA tip 2 hastalığı teşhisi kondu. Baba Mustafa Ertuğrul, ilacın 1 milyon 880 bin lira olması nedeniyle çaresiz kaldı. Ertuğrul ailesi Konya Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Bir yıldır devam eden kampanyada gereken tutarın yüzde 31'lik kısmı toplandı. Kardeşinin yaşaması için çırpınan Emir Ertuğrul ise, "Kardeşim maalesef ölümcül kas hastası. Kardeşimin ölmesini istemiyorum. Her gün bir kasını kaybediyor. Kardeşim ölmesin, ilacına kavuşsun" diye konuştu.