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Haberler Aydın Savaş’tan Aydın’a huzurevi müjdesi

Savaş’tan Aydın’a huzurevi müjdesi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın’a 160 kişilik bir Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi yapımının 2024 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

HABER MERKEZİ
Savaş’tan Aydın’a huzurevi müjdesi

Aydın merkezde yıllarca hizmet veren huzurevi, deprem riski nedeniyle 2021 yılında boşaltılmış, huzurevi sakinleri Sultanhisar Huzurevi'nde yerleştirilmişti. AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Aydın'a yeni, modern ve geniş kapasiteli bir huzurevi kazandırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile temasa geçti. Savaş'ın temasları sonuç verdi.

Aydın Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, bakanlığın 2024 yatırım programına alındı. Bu önemli yatırım için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'e teşekkür eden Mustafa Savaş, "Aydın'ımıza yıllarca hizmet veren Huzurevimiz, yapılan incelemeler neticesinde nımın riskli olduğu tespit edilmişti. Biz de hemen harekete geçerek Aydın'ımıza yeni, modern, geniş kapasiteli bir huzurevi kazandırmak için gerekli temaslarımızı gerçekleştirdik. Hamdolsun Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezimiz 2024 yılı yatırım programına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

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