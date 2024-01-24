Aydın Şehir Hastanesi’nin yolu 4 ay içinde tamamlanacak

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 400 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken, hastaneye ulaşımı sağlayacak olan yolda da çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ise yolun önümüzdeki 4 ay içerisinde Nisan'da tamamlanacağı öğrenildi. Toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki hastane yolunun çalışmaları ise geçtiğimiz 13 Ekim'de başlarken, yol için 2023 yılında toplam 325 milyon TL harcama yapıldı.