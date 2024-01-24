Aydın’da barajlara bereket geldi

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Ocak ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 22 Ocak 2022 yılında yüzde 21 olan doluluk seviyesi 22 Ocak 2023 yılında yüzde 24 oldu. Ayrıca yıllık ortalama yağış miktarı 660 milimetre olan Aydın'da su kaynakları potansiyeli ise yerüstü suyu yıllık bin 320 hektometreküp, yeraltı suyu yıllık 201 hektometreküp olmak üzere toplam bin 521 hektometreküp olurken, kullanılabilir su kaynağı potansiyeli ise yerüstü suyu yıllık bin 28 hektometreküp, yeraltı suyu 201 hektometreküp olmak üzere toplam bin 229 hektometreküp olarak açıklandı.

Paylaşılan verilere göre, 419 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 34 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 8 artış göstererek yüzde 37 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 27 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 7 azalma göstererek yüzde 25 oldu. 13 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 14 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde de yüzde 14 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 14 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 28 artış göstererek yüzde 25 oldu.

95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 20 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 35 artış göstererek yüzde 27 oldu. 31 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 38 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 110 artış göstererek yüzde 80 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 50 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 4 azalma göstererek yüzde 48 oldu. 1 milyar 76 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı'nda 22 Ocak 2023 tarihinde yüzde 14 olan doluluk oranı, 22 Ocak 2024 tarihinde yüzde 28 artış göstererek yüzde 18 oldu.