Kahreden mektup

Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrenci hayatına son verdi. Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Ceysu Sıla Alkaya, kendisini ranza demirine bornoz bağıyla astı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oda arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceysu'nun acı haberini alan ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hastaneye gelerek acılı aileyle görüştü. Aileye taziyesini ileten Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, "Hayatının baharında genç bir insanın ve üniversitemizin kıymetli bir öğrencisinin aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİ

Öte yandan Ceysu Sıla Alkaya'nın odasında intihar mektubu bulundu. Genç kızın anne ve babasının bir süre önce ayrıldığı, bu ayrılığın ardından babasının yeniden evlenmesini kabullenemediği için intihar ettiği önü sürülürken, mektubunu "Beni çok ihmal ettin baba" yazarak noktaladığı ifade edildi. Genç yaşta yaşamına son veren Ceysu Sıla Alkaya'nın cenazesi Kuşadası Hanım Camii'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kuşadası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.