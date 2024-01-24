Savaş: 31 Mart’ta zafere yürüyeceğiz

SEÇİM çalışmalarını sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Buharkent ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlçede ilk olarak AK Parti Buharkent İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Savaş, burada bir araya geldiği partililerle ilçenin güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Savaş, daha sonra Buharkent Belediyesi ve MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından Savaş, şehit Süleyman Arı ve Çetin Arı'nın ailelerini ziyaret ederek acılı ailelerle birlikte şehitler için dualar etti. Savaş, Buharkent'te gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Laf değil proje üreten, şöhretini değil şehrini düşünen, Büyükşehir Belediyesi için hazırız ve kararlıyız. Aydınlıların desteğiyle 31 Mart'ta zafere yürüyeceğiz" diye konuştu.