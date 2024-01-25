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Haberler Aydın Ambulans uçak Aydın'daki 10 günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak Aydın'daki 10 günlük bebek için havalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 10 günlük bebek, kalp yetmezliği nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İHA
Ambulans uçak Aydın’daki 10 günlük bebek için havalandı

Aydın'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, 10 günlük bebek Öpöz'ün, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve yoğun bakım yatağı bulunan sağlık kuruluşuna sevk ihtiyacı olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından talep ivedilikle değerlendirilerek uçak ambulansın tahsisi yapıldı. 10 günlük bebek, küvözlü ambulans ile Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Yenidoğan yoğun bakımdan alınarak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na sevk edildi. Ambulans ile havalimanına gelen bebek Öpöz, ambulans uçak ile İstanbul'a nakledildi.

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