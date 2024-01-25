Ambulans uçak Aydın’daki 10 günlük bebek için havalandı

Aydın'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, 10 günlük bebek Öpöz'ün, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve yoğun bakım yatağı bulunan sağlık kuruluşuna sevk ihtiyacı olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından talep ivedilikle değerlendirilerek uçak ambulansın tahsisi yapıldı. 10 günlük bebek, küvözlü ambulans ile Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Yenidoğan yoğun bakımdan alınarak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na sevk edildi. Ambulans ile havalimanına gelen bebek Öpöz, ambulans uçak ile İstanbul'a nakledildi.