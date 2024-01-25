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Haberler Aydın Pehlivan: Tüm dertleri çözüme kavuşturacağız

Pehlivan: Tüm dertleri çözüme kavuşturacağız

HABER MERKEZİ
Pehlivan: Tüm dertleri çözüme kavuşturacağız
MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte ilçe merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Dükkanları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Pehlivan, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Pehlivan, esnaf ve vatandaşlardan yerel seçimde Büyükşehir'de Mustafa Savaş, Efeler'de kendisi için destek istedi. Efeler Belediyesi'ni Cumhur İttifakı'na kazandıracağını vurgulayan Pehlivan, "Şehrimizin emekçisi esnaflarımızı tek tek dolaşıp dertlerini dinlemeye devam ediyoruz. Hiç şüphe olmasın ki hemşerilerimizin dertlerini çözüme kavuşturacağız. Ne arzuluyorsak, neyi istiyorsak, neyi hedefliyorsak. hemşehrilerimizin yararına, Efeler şehrimizin faydasınadır. Kazanacağız, başaracağız, biz geleceğiz" dedi. .
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